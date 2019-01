Boot gered uit brandende schuur monumentale boerderij Rheeze

In een schuur van een monumentale boerderij in Rheeze heeft vanmiddag brand gewoed. De gebouwen waren net gerenoveerd.

Vermoedelijk is de brand ontstaan in de wc-ruimte. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De brandweer rukte met vijf wagens uit. De brand is onder controle, maar er wordt nog wel nageblust.

Asbest

In de kapschuur is asbest verwerkt. Volgens de brandweer levert dat geen gevaar op voor de omgeving.

In de schuur stond een boot. Die is op tijd uit de schuur gehaald.