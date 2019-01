Deel dit artikel:













Tolheffing in Duitsland wordt in oktober 2020 ingevoerd Tolheffing Duitsland wordt in oktober 2020 ingevoerd (Foto: Flickr Creative Commons / Patrick Rasenberg)

De tolheffing in Duitsland voor buitenlandse automobilisten wordt in oktober 2020 ingevoerd. Dat laat de Duitse minister van transport en infrastructuur weten via Twitter.