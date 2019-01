Oudejaarsvereniging brengt gestolen dino's terug en gaat doneren aan Stichting Flappus

Oudejaarsvereniging De Oliebol uit het Drentse Vledder gaat de gestolen dino's komende zaterdag terugbrengen naar Dinoland Zwolle. Dat zegt bestuurslid Arjan Haveman. Bovendien gaat de vereniging een bedrag doneren aan Stichting Flappus.

In de nacht van 17 op 18 december verdwenen twee metershoge dino's. Tijdens de jaarwisseling bleek dat Oudejaarsvereniging De Oliebol uit het Drentse Vledder de twee dino's had weggehaald.

Dinoland Zwolle deed bij de politie aangifte van de diefstal van de twee dino's, maar liet gisteren weten bereid te zijn om die aangifte in te trekken. Voorwaarde daarvoor is echter wel dat De Oliebol een bedrag gaat doneren aan Stichting Flappus. Bij Flappus worden dieren opgevangen die om wat voor reden dan ook niet meer bij hun baasje kunnen blijven.

Die donatie gaat er komen, belooft bestuurslid Arjan Haveman van De Oliebol. “Dat zijn we zeker van plan. We willen heel graag van die aangifte af. Gisteren hebben we telefonisch contact gehad met Dinoland. Afgesproken is dat de aangifte van tafel gaat, als wij geld doneren. Over het exacte bedrag worden we het vast wel eens.”

Komende zaterdag brengt De Oliebol de dino's terug naar Dinoland.