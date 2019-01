Wat waren de mysterieuze knallen in Enschede?

Enschede is gisteravond laat opgeschrikt door vier à vijf harde knallen, die door de hele stad en ook daarbuiten te horen waren. Iets na 23.00 uur ging het zo'n twee minuten lang flink los.

Volgens een inwoner van Enschede-Noord gingen de knallen gepaard met flinke lichtflitsen, maar toch leek het niet op vuurwerk. Op Twitter vragen veel mensen zich af wat er toch aan de hand was. Ook de politie tast in het duister. Uit tweets blijkt dat de knallen ook te horen waren op het Rutbeek en in Hengelo.

