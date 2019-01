Deel dit artikel:













Jory (21) uit Enschede is niet de winnaar Staatsloterij: 'Deze grap loopt totaal uit de hand' Jory van Raaij zegt het slachtoffer van een grap te zijn: 'Ik heb die 30 miljoen niet gewonnen' (Foto: RTV Oost)

Hij wordt er tureluurs van. Jory van Raaij (21) uit Enschede heeft bijna een dagtaak aan het beantwoorden van telefoontjes en appjes met felicitaties. Maar nee, hij is niet de winnaar van de 30 miljoen van de Staatsloterij. “Met de hand op het hart en met twee vingers in de lucht: ik was het niet. Ik ben het slachtoffer van een grap die totaal uit de hand loopt.”

Heel Enschede speculeert er lustig op los: wie was de winnaar van de 30 miljoen van de Staatsloterij? Menig inwoner van de Twentse stad meent het al zeker te weten. Vandaar dat de naam van Jory - zoon van de in Enschede bekende oliebollenbakker Van Raaij - volop rond gonst.

'Niemand in onze familie' “Was het maar waar”, reageert hij. “Ik ben na de jaarwisseling gewoon weer aan het werk gegaan. En nee, het is ook niemand anders van onze familie. Niet mijn vader, niet mijn opa, niet mijn oom. Ik heb echt alle varianten al gehoord. Jawel, ik heb meegedaan aan de Staatsloterij, maar ik heb niets gewonnen.”

Grapje van vriend

Waar het gerucht dan vandaan komt? Het is het gevolg van een grap van een goede vriend, zo vertelt de Enschedeër. “Die belde met een vriendin om haar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Voor de lol zei hij toen: "Je raadt het nooit, ik zit hier naast Jory en hij heeft de Staatsloterij gewonnen’. En dat verhaal is vervolgens een heel eigen leven gaan leiden."

Auto te koop Met alle gevolgen van dien. De geruchten werden alleen maar sterker toen Jory ook nog eens net na de jaarwisseling een bericht op zijn Facebookpagina plaatste van een Volkswagen Golf die te koop wordt aangeboden. “Maar dat is niet mijn auto, maar dat is een advertentie van een vriend van mij.”

'Van daken geschreeuwd' Wat hij gaat doen om het verhaal de wereld uit te helpen? “Nee, ik ga geen bericht op mijn Facebookpagina plaatsen. Daar heb ik niet zoveel trek in.” Hij hoopt nu vooral dat het verhaal vanzelf doodbloedt. Of dat de daadwerkelijke eigenaar zichzelf bekendmaakt. “Neem maar van mij aan als ik het wel was geweest, had ik het van de daken geschreeuwd.” Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Enschedese prijswinnaar van 30 miljoen meldt zich bij Staatsloterij Lees ook: Hoofdprijs van 30 miljoen euro Staatsloterij valt in Enschede