Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











PVV Twenterand: "Te vroeg afsteken vuurwerk beïnvloedt de discussie erover" De brandweer in Twente rukte verschillende keren uit, zoals hier in Goor (Foto: Hof van Twente Fotografie)

In de dagen voor oud en nieuw werd onder meer in de gemeente Twenterand al flink geknald met vuurwerk. PVV Twenterand heeft daar vragen over gesteld, want is er wel gehandhaafd? Dat is belangrijk vindt de partij, want het te vroeg afsteken van vuurwerk beïnvloedt de discussie erover. "Als de kans op een boete hoog is, hebben we een heel andere discussie of zelfs geen discussie over vuurwerk."

Vuurwerk mag je afsteken op oudejaarsdag vanaf zes uur 's avonds tot twee uur op 1 januari. "Wij zijn voor de Nederlandse traditie om vuurwerk af te steken op 31 december. Maar wanneer er niet of te weinig wordt gehandhaafd en dus de pakkans nihil is, geef je mensen die lak hebben aan regels de ruimte om de boel voor anderen te verstieren." Onrustig in Twente Vooral in Twente verliep de jaarwisseling onrustig, met als trieste dieptepunt de dood van de 54-jarige Henk Kempers uit Enschede die om het leven kwam door een vuurwerkbom. Verder had de brandweer in de regio te maken met verschillende branden en bij de Twentse ziekenhuizen meldden zich 29 vuurwerkslachtoffers op de Spoedeisende Hulp. Rustig in IJsselland In de regio IJsselland verliep de jaarwisseling een stuk rustiger. Hier waren de hulpdiensten vooral druk met een reeks kleinere voorvallen. 'Slechts' drie vuurwerkslachtoffers moesten voor een behandeling naar een van de ziekenhuizen in de regio IJsselland. "Kleine groep verpest het" Landelijk, maar ook lokaal, wordt opnieuw de discussie gevoerd of vuurwerk verboden moet worden. "Jammer", schrijft Veltmeijer in zijn Facebookbericht, "want een kleine groep verpest het weer voor de mensen met goede bedoelingen. Dit begint een tendens te worden in ons land. De omgekeerde wereld. Vandaar onze vragen." Vuurwerkdiscussie in gemeenteraad Op 22 januari wordt deze discussie ook in de gemeenteraad van Twenterand gevoerd. De PVV Twenterand vindt dat deze discussie gevoerd wordt omdat er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt op het eerder afsteken van (illegaal) vuurwerk, er te weinig illegaal vuurwerk wordt opgespoord en tegenstanders dan kiezen voor de makkelijkste oplossing: verbied dan maar deze Nederlandse traditie. Dit zijn de vragen die de PVV Twenterand stelde aan het college van burgemeester en wethouders.

Ook in Twenterand werd er al dagen geknald, terwijl dit pas vanaf 18 uur zou mogen op oudejaarsdag. Tot en met 2 uur de volgende morgen. Er kunnen boetes opgelegd worden van 100 euro en Halt-straffen voor minderjarigen.

Onze vragen: 1. Hoeveel boetes van 100 euro zijn er opgelegd in de periode 24 december 2018 tot 31 december 2018 18 uur?

2. Hoeveel minderjarigen zijn er doorverwezen naar Halt in deze periode?

3. Hoeveel van deze minderjarigen hebben een daadwerkelijke Halt-straf gekregen?

4. Hoeveel boetes zijn er opgelegd, geldboetes en Halt-boetes, op 1 januari 2019?

5. Hoeveel illegaal vuurwerk is er in beslag genomen binnen onze gemeente?

6. Is er extra politie-inzet geweest in deze periode vanwege vuurwerkoverlast? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

7. Hoe vaak is er naar de politie gebeld door inwoners over vuurwerkoverlast? Wat is er gedaan met deze meldingen?

8. Kunnen wij een schematisch overzicht krijgen van de punten 1 tot en met 7 en dit afgezet tegen de afgelopen 5 jaar? Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Regio Twente beleeft onrustige jaarwisseling, twee doden en grote brand in Almelo Lees ook: Meerdere branden in Overijssel op Oudjaarsdag Lees ook: Regio IJsselland kent rustige jaarwisseling