Verdachten schietpartij Vriezenveen langer vast

Twee verdachten van de schietpartij bij een metaalrecyclingbedrijf in Vriezenveen, van twee weken geleden, zitten langer vast. Dat heeft de rechtbank besloten.

Drie andere personen die werden aangehouden naar aanleiding van de schietpartij zijn vorige week vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten in de zaak.

Volgens de politie was er sprake van een conflict in de relationele sfeer, maar details kunnen nog niet worden gegeven. Er wordt verder onderzocht wat er precies aan de hand is geweest.

Het schietincident gebeurde vorige week vrijdag rond het middaguur. Al snel konden drie personen worden aangehouden, een vierde persoon werd later die middag aangehouden. Een vijfde verdachte is later ook opgepakt. Wie van de verdachten nog vastzitten kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.