Gestolen dino's zijn weer veilig terug in Zwolle: "Geslaagde stunt"

De twee levensgrote dinosaurussen die waren gestolen uit Dinoland in Zwolle zijn weer terug. Ze waren ontvoerd door oudejaarsvereniging de Oliebol uit het Drentse Vledder. Vanmiddag zijn ze teruggebracht, samen met een cheque van 150 euro voor stichting Flappus.

De twee dinosaurussen van zo'n zes meter lang en drie meter hoog hebben drie weken 'gelogeerd' bij oudejaarsvereniging de Oliebol. Vanmiddag gingen ze op twee diepladers weer terug vanuit Vledder naar Zwolle. Zo konden de automobilisten op de snelweg ook nog even genieten van de dieren.

Ongeschonden

Nu staan ze staan weer op hun vaste plekje bij de ingang van Dinoland aan de Veerallee in Zwolle. Laura Vrolijken van het park is blij dat de dieren weer ongeschonden terug zijn: "We keuren nog steeds niet goed wat er is gebeurd, maar we zijn wel blij dat ze nu weer gewoon op hun plekje staan. Maar zoiets moet niet weer gebeuren".

De leden van oudejaarsvereniging de Oliebol hebben ervoor gezorgd dat de dino's niets is overkomen. Ook hebben ze de beesten weer voorzichtig teruggezet op hun plek. Mede daardoor heeft de actie voor hen geen verdere gevolgen, de aangifte van diefstal die Dinoland had gedaan, is ingetrokken.

Flappus

De Oliebol moest van Dinoland wel iets goedmaken, door een donatie te doen aan stichting Flappus in Zwolle, een opvang voor knaagdieren en andere zwerfdieren of gedumpte dieren. De Oliebol kwam met 150 euro. Dinoland heeft daar nog 350 euro aan toegevoegd, dat is het geld dat eerder was uitgeloofd als beloning.

Maaike van der Maden van Flappus is erg blij met de cheque van in totaal 500 euro: "We zitten midden in een grote verhuizing dus we kunnen het geld goed gebruiken. De dino's passen ook wel bij ons, we hebben ook vaak reptielen in de opvang, al zijn die wel wat kleiner dan deze".

Gekke stunts

Oudejaarsvereniging de Oliebol uit Vledder haalt al 25 jaar stunts uit, de één nog groter en gekker dan de ander. Het begon klein met de middenstip van een voetbalveld, maar ook de All you need is love-caravan, een compleet gevechtsvliegtuig uit een museum, en de reuzen Ellert en Brammert zijn in Vledder terechtgekomen rond de jaarwisseling.

"De dino's ontvoeren was niet de lastigste klus", zegt Arjan Haveman van de Oliebol: "Hoe we het precies hebben gedaan, dat is een beetje het geheim van de smid. We hebben ze in elk geval niet aan een touwtje meegenomen. Maar binnen een kwartier hadden we de dino's weggehaald."

Eind goed...

Voor Haveman en de andere leden van de Oliebol is de actie supergoed geslaagd. De oudejaarsvereniging, die zich hard maakt voor de leefbaarheid in Vledder, heeft veel publiciteit gekregen. De dino's zijn ongeschonden terug op hun plek en Flappus heeft een mooi bedrag binnen. De Oliebol denkt alweer voorzichtig na over de stunt van volgend jaar.