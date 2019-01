Riettelers in Overijssel vrezen faillissement na stoppen subsidieregeling

"De Weerribben is het eerste aan de beurt", vertelt rietteler Wout van de Belt, tevens woordvoerder van de riettelers in de Wieden. "Pas drie jaar later loopt de subsidie in de Wieden ook af."

Van de Belt heeft zo'n 25 hectare riet. Zonder subsidie is het voor hem einde verhaal. "Dan kan het gewoon niet meer uit, dan moet ik ander werk zoeken", meent hij.

Anderhalf jaar geleden trok Van de Belt ook al aan de bel en was hij bang voor faillissementen. "Het speelt in dit gebied, de Wieden, pas drie jaar later, maar we houden er wel rekening mee. Het stopt de investeringen en de hele animo in het rietland."

Strijd

"Ik strijd al jaren voor de riettelers", vertelt Van de Belt. "Het gaat ons heel erg aan het hart. We hebben hier zo'n prachtig gebied. Een gebied wat ook internationaal heel bijzonder is. Het zou jammer zijn als het op deze manier kapot gaat."

Wout van de Belt aan het werk in zijn rielveld (Foto: RTV Oost / Jasmijn Wijnbergen) Wout van de Belt aan het werk in zijn rielveld

Van de Belt is blij dat ChristenUnie Overijssel opnieuw aandacht vraag voor deze problematiek. De partij vroeg de Gedeputeerde Staten 'waarom het gaat zoals het gaat'. Daarbij stipt de partij de subsidiekwestie aan, maar ook de pachtcontracten.

"Voor de rietteler zou het fijner zijn als het langdurige pachtcontracten zijn, zodat zij ook meer in hun bedrijven kunnen investeren en efficiënter kunnen werken", vertelt CU-lijsttrekker Renate van der Velde. "We moeten het nu goed op de kaart zetten, zodat het op z'n pootjes terecht komt."

Vraag om zekerheden

Van de Belt: "wij vragen niet om meer geld, wij vragen om zekerheden. Als je een regeling hebt die gewoon werkt en waar we allemaal tevreden over zijn, kun je niet zomaar de normkosten halveren. Dat slaat helemaal nergens op."

De ChristenUnie Overijssel verwacht over één of twee maanden antwoord te hebben van de Gedeputeerde Staten.