N332 tussen Heeten en Raalte dicht na frontale botsing N332 dicht na ongeluk (Foto: Rens Hulman / News United) N332 dicht na ongeluk (Foto: Rens Hulman / News United)

Op de N332 tussen Heeten en Raalte is een ongeluk gebeurd. Twee auto's zijn frontaal tegen elkaar gebotst. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Er is zeker één persoon gewond geraakt. In een van de auto's zit nog iemand bekneld. Die auto wordt opengeknipt door de brandweer. Er is een traumahelikopter geland bij de plek van het ongeluk.