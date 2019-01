Twee zwaargewonden bij ongeluk N332, weg weer vrij

Op de N332 tussen Heeten en Raalte zijn twee mensen zwaargewond geraakt bij een ongeluk. Twee auto's botsten frontaal tegen elkaar. De weg was lange tijd in beide richtingen afgesloten.

Een van de twee auto's raakte vlak voor het ongeluk op de verkeerde weghelft. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De bestuurder, een man van rond de 25, raakte zeer ernstig gewond. Hij werd nog in de auto behandeld. De brandweer was enige tijd bezig om hem uit het voertuig te bevrijden.

De man is in het bijzijn van een trauma-arts met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De arts was eerder met een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk gebracht.

De bestuurder van de andere auto, een man in de zeventig, raakte ook zwaargewond maar is er minder ernstig aan toe. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.