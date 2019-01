Brand in stacaravans op camping Balkbrug

Op camping 't Reestdal in Balkbrug heeft brand gewoed in zeker twee stacaravans. Niemand raakte gewond.

De brandweer had de brand snel onder controle. Het wordt niet uitgesloten dat de branden zijn aangestoken.

Afgelopen najaar was er al brand in een caravan op de camping en een paar weken later in een auto op de naastgelegen camping De Haar. Ook was er in die tijd een serie branden op een vakantiepark in Stegeren.