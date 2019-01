Brand in camper slaat over op bedrijfspand in Almelo

Op een industrieterrein in Almelo is vannacht brand uitgebroken. De brand ontstond in een camper die opgesteld stond naast een bedrijfspand in de Van Meelweg, maar sloeg al snel over op het naastgelegen pand.

Toen de brandweer op de plek van de brand aankwam, bleek de camper al volledig in brand te staan en verspreidde het vuur zich naar het dak van het pand. De brandweer schaalde op naar een middelbrand en kon voorkomen dat de brand zich verder verspreidde door het gebouw.

Schietpartij

Bij hetzelfde bedrijfspand werd in december een politieactie gehouden na een schietpartij bij een metaalrecyclingbedrijf in Vriezenveen. Of de brand bij het pand te maken heeft met eerdere gebeurtenissen, kon de politie nog niet zeggen. Ook is nog niet duidelijk of de camper in brand is gestoken.

De politie is een onderzoek gestart. De camper is door de brand volledig verwoest en het bedrijfspand is beschadigd geraakt.