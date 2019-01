Deel dit artikel:













Vuilniswagen in brand in Enschede, berg afval op de weg Vuilniswagen in brand, afval op de weg (Foto: News United \ Dennis Bakker)

In Enschede ging het afval iets eerder dan gepland in vlammen op. Een vuilniswagen vloog in brand en daarom besloot de chauffeur de inhoud van de wagen op de weg te legen, om te voorkomen dat de vuilniswagen in brand zou vliegen.

De brandweer blust de smeulende berg afval op de Zunabrink in Het Bijvank in Enschede. De weg is in beide richtingen afgesloten.