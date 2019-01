Enschedeër langer vast voor fatale vuurwerkbom

De Enschedeër die deze week werd opgepakt voor betrokkenheid bij de fatale vuurwerkbom blijft nog zeker twee weken langer vastzitten. Dat heeft de onderzoeksrechter vandaag bepaald. De bom eiste vlak na de jaarwisseling het leven van de 54-jarige Henk Kempers. Wat de precieze rol van de 30- jarige verdachte moet zijn geweest, is nog niet duidelijk.

Het slachtoffer stond als omstander toevallig in de buurt van een aanhangwagen waarop vuurwerk lag. Door nog onbekende oorzaak ontstond er een explosie, waarna Kempers werd geraakt door rondvliegende brokstukken.

Brokstukken

Volgens bewoners van de Gerststraat, waar het fatale incident plaatshad, zou er op de aanhanger een mortierinstallatie hebben gestaan, bedoeld om zwaar illegaal vuurwerk af te schieten. Onbekenden zouden wat op de aanhanger hebben gegooid, waardoor de installatie omviel. Intussen is al wel bekend dat naast de aanhanger een vuurton stond.

Bekende verschijning

Slachtoffer Kempers was een bekende verschijning in de regio Twente. Nadat hij zelf jarenlang als junk zwaar verslaafd was aan heroïne had hij – na een gebedsgenezing op straat – het licht gezien. Sindsdien zette hij zich volop in voor zijn medemens in nood. Dat leverde hem de bijnaam ‘De Priester’ op.