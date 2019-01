Aanvoerder Jan Willem Kamp van Quick'20 naar Quick Boys

Jan Willem Kamp vertrekt in de zomer bij Quick'20. De middenvelder van de Oldenzaalse club gaat spelen voor Quick Boys uit Katwijk.

Kamp studeert in Amsterdam en is bijna klaar met zijn studie. Daarna wil hij definitief in de hoofdstad gaan wonen. "Ik werd wel verrast door het telefoontje uit Katwijk. Het gesprek gaf mij echter een heel goed gevoel en ook het bezoek aan Nieuw Zuid beviel uitstekend. Ik raakte onder de indruk van een leeg sportpark. Daarnaast bezocht ik samen met mijn vader de thuiswedstrijd tegen Achilles'29. Ik wil het avontuur aangaan. Uit mijn comfortzone stappen. Het feit dat ik nu bijna klaar ben met mijn studie speelt natuurlijk een grote rol. De komende tijd ga ik mij oriënteren op het zoeken naar een traineeship bij een groot bedrijf. In de regio Amsterdam zal het aanbod groter zijn", zegt Kamp op de website van zijn nieuwe club.