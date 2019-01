PEC Zwolle-aanwinst Pelle Clement: "Ik wil in Nederland het plezier weer terugkrijgen"

Pelle Clement heeft vandaag voor het eerst meegetraind bij PEC Zwolle. De middenvelder werd gisteren overgenomen van Reading en voegde zich direct bij de selectie van PEC, die in Spanje op trainingskamp is.

Voor Clement betekent het een nieuwe hereniging met trainer Jaap Stam. Eerder werkte hij ook bij Ajax en Reading ook al met Stam. Dat Clement hem nu weer volgt, is volgens de middenvelder puur toeval.

Al met Van 't Schip gesproken

"Ik heb aan het begin van het seizoen al met John van 't Schip (de toenmalige trainer van PEC Zwolle, red.) gezeten, maar Reading wilde me toen niet laten gaan. Ze hadden nog een plan voor me liggen en daarom heb ik besloten om te blijven, maar dat is niet helemaal verlopen zoals ik zou willen", aldus de 22-jarige Amsterdammer.

"Al vrij vroeg kwam PEC Zwolle terug en toen was ik er snel uit dat ik terug naar Nederland wilde gaan om het plezier terug te krijgen."

Verdedigers laaiend enthousiast

Dat Clement nu opnieuw met Stam te maken krijgt, vindt hij allerminst vervelend: "Ik vind hem ontzettend goed in de één-op-één-begeleiding. In Engeland waren vooral de verdedigers allemaal laaiend enthousiast over hoe hij ze positioneel en puur verdedigend kwaliteiten bij kan brengen. Verder is hij heel duidelijk over wat hij wil. Daar kan hij ook streng in zijn, maar daarbuiten is hij heel aardig en staat hij ook open voor je eigen inbreng. Als je wilt discussiëren, dan kan dat. Ik denk dat veel spelers het fijn vinden om onder hem te trainen."

Het hele gesprek met Pelle Clement is te zien in de video bij dit bericht.