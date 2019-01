Jaap Stam laat zich gelden op eerste dag van trainingskamp PEC Zwolle

Jaap Stam was vrijdag tijdens de eerste dag van het trainingskamp van PEC Zwolle in het Spaanse Mijas nadrukkelijk aanwezig.

Tijdens de tactische training van vanochtend werd er veel tijd besteed aan het inslijten van spelpatronen. Stam was daarbij voortdurend in de weer om druk coachend en met gebaren duidelijk te maken wat hij van de spelers verwacht.

Stam werd in de winterstop aangesteld als opvolger van John van 't Schip, die in december werd ontslagen. De nieuwe coach heeft slechts twee weken om de ploeg klaar te stomen voor de tweede seizoenshelft, want op 19 januari hervat PEC de competitie met de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. PEC Zwolle staat op de zestiende plaats in de eredivisie.

Het trainingskamp van PEC Zwolle duurt nog tot woensdag. Maandag speelt de ploeg een oefenwedstrijd tegen Nürnberg, de hekkensluiter van de Duitse Bundesliga.