Gerritsen Mulkes, Ligtenberg en Groothuis langer bij Excelsior'31

Excelsior'31 heeft opnieuw drie spelers langer weten te binden. Michel Gerritsen Mulkes, Daan Ligtenberg en Jasper Groothuis spelen ook komend seizoen bij de hoofdklasser is Rijssen.

Gerritsen Mulkes gaat dan zijn achtste seizoen in bij het eerste elftal van Excelsior. Tussendoor speelde hij twee jaar voor Go Ahead Eagles. Ligtenberg gaat beginnen aan zijn vierde seizoen en Groothuis verlengt voor een tweede jaar. Hij kwam in de zomer over van Twenthe Goor.

Eerder verlengde Hakim Ezafzafi al en ook trainer Peter Wesselink is komend seizoen te bewonderen in Rijssen.