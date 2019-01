Lennart Thy op weg om tweede aanwinst PEC Zwolle te worden

PEC Zwolle gaat zich hoogstwaarschijnlijk opnieuw versterkten. De club is in onderhandeling met spits Lennart Thy en wil hem op korte termijn presenteren.

Thy is in Nederland bekend als speler van VVV-Venlo. Hij werd door de Limburgse club gehuurd van Werder Bremen. Afgelopen zomer vertrok hij naar het Turkse Erzurumspor. Daar werd vorige maand zijn contract verscheurd en dus kan PEC hem transfervrij oppikken.

Stamceldonor

Thy werd vooral bekend door zijn donatie van stamcellen aan een leukemiepatiënt. Vorig jaar miste hij de uitwedstrijd tegen PSV omdat hij een DNA-match had met de patiënt en door die actie zorgde hij dat duizenden mensen zich opgaven als stamceldonor. In september won hij daarvoor de Fair Play-award van de FIFA.

Tweede aanwinst

Thy is de tweede aanwinst van PEC Zwolle sinds de komst van trainer Jaap Stam. Eerder deze week voegde Pelle Clement zich bij de selectie. Hij kwam over van Reading en speelde in de jeugd van Ajax.