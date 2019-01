Weer wolf in het Vechtdal? Dode schapen in weiland Beerzerveld

Heeft de wolf weer toegeslagen in het Vechtdal? Bij een boerderij langs de N36 bij Beerzerveld werden vanochtend drie drachtige doden schapen gevonden. "Het lijkt er wel op", vertelt de eigenaar van de schapen.

Rond tien uur vanochtend werd de boer gebeld dat er in zijn weiland aan de Beerzerhaar dode schapen lagen. De schapen lagen verspreid over het weiland, alsof ze op de vlucht waren geslagen. Naast de dode schapen, die ook nog eens drachtig waren, liepen ook enkele schapen in de kudde verwondingen op.



Wolf?

Of de dode schapen het werk is van een wolf, is nog niet bekend. "Vanmiddag komt er iemand van de provincie naar de verwondingen kijken. Vorig jaar werden iets verderop ook al schapen doodgebeten. Dat was het werk van een wolf."



Langs de N36 werd ruim een jaar geleden ook een dode wolf gevonden. Die was aangereden tussen Kloosterhaar en Bergentheim.





Definitief in Overijssel



Eind vorig jaar zwierf er enige tijd een wolf door Overijssel. Het totaal aantal wolven dat zich vorig jaar in Nederland heeft laten zien, kwam daarmee op tien. Daarnaast lijkt het erop dat een wolf zich definitief in Nederland heeft gevestigd.

Van de wolf die zich eind juli, na omzwervingen door Friesland, Drenthe en Overijssel, op de Veluwe liet zien zijn in de periode van augustus tot medio oktober opnieuw keutels gevonden. Als deze wolf eind januari nog steeds op de Veluwe leeft, dan is de wolf officieel gevestigd in Nederland.

Van de andere zeven wolven die zich eerder dit jaar in Nederland hebben laten zien, zijn geen nieuwe sporen meer gevonden.

Wolvenprotocol

De Nederlandse provincies leggen momenteel de laatste hand aan een nieuw wolvenprotocol, dat een leidraad moet zijn voor hoe om te gaan met de aanwezigheid van de wolf. Het is een geactualiseerde versie van het protocol dat in 2015 van kracht werd.

RTV Oost heeft een podcast over de terugkeer van de wolf. De podcast is hier te beluisteren