Lachman terug bij selectie PEC na onprofessioneel gedrag: "Gesloten boek"

Darryl Lachman is sinds dit kalenderjaar terug in de selectie van PEC Zwolle. De verdediger werd eind november door toenmalig trainer John van 't Schip uit de selectie gezet vanwege onprofessioneel gedrag.

Tijdens het duel ADO Den Haag moest hij invallen voor de geblesseerde Thomas Lam, maar doordat hij er te lang over deed, wist ADO de 2-3 te maken met een man meer. Hij moest tot de winterstop meetrainen met de beloften.

Gesloten boek

"Ik kan wel gaan schoppen en van alles, maar het is een gesloten boek. Het is vervelend geweest op dat moment. Het is gebeurd. Achter me laten en verder gaan", zegt de verdediger tijdens het trainingskamp in Mijas.

Nieuwe kans

Het ontslag van Van 't Schip en de komst van Stam ziet Lachman niet als een groot verschil voor zijn positie binnen de groep: "Dat maakt voor mij niet zoveel uit. Ik nog een gesprek met hem (Van 't Schip, red.) gehad en ik zou gewoon weer terugkomen nu, hier aansluiten in Spanje en kijken of ik een nieuwe kans zou krijgen. Misschien geeft het een nieuwe boost voor mezelf dat er een nieuwe trainer is gekomen. Maar het had voor mij niet veel uitgemaakt wie er voor de groep zou staan."

Duidelijk

Lachman maakte Stam al mee als assistent van Art Langeler bij Zwolle en ziet weinig veranderingen: "Hij is nu hoofdtrainer, dat is eigenlijk het enige dat veranderd is. Hij is vrij duidelijk in wat hij wil. Hij staat open voor alles, communiceert heel goed, dus eigenlijk is hij heel duidelijk."

Weg omhoog

De hoop is dan ook dat PEC onder Stam de weg omhoog weer weet te vinden. "De eerste paar wedstrijden zijn daar heel belangrijk in, anders blijf je een beetje onderaan bungelen. Je moet zorgen dat je deze twee weken fris doorkomt en knallen tegen Feyenoord en hopen op de punten."

In de video het hele gesprek met Lachman.