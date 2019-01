Zwolle-doelman Mickey van der Hart blikt terug op de 'gekste week uit zijn leven'

Voor Mickey van der Hart kwam er een bijzonder einde aan 2018. Hij was lange tijd eerste doelman van PEC Zwolle, trainer John van 't Schip sprak het vertrouwen in hem uit en beloofde een basisplek, maar koos eind december toch ineens voor de ervaren Diederik Boer. Drie wedstrijden later mocht Van der Hart ineens weer opdraven na een rode kaart voor Boer tegen VVV.

Van der Hart zat dan ook met een vreemd gevoel onder de kerstboom: "Ik was behoorlijk moe. Kapot. Het was een hele bizarre week. Mixed feelings eigenlijk. Aan de ene kant toch wat frustratie en woede over hoe het allemaal gegaan is in de laatst week. Maar ook wel weer, wat me heel er goed deed, heel veel positieve berichten. Steun van buitenaf, van supporters, familie, vrienden. Dat heeft me wel heel erg geholpen."

Knokken

"Natuurlijk zit je heel erg in je emotie in zo'n week en probeer je je er toch overheen te zetten en je te richten op wat je moet doen en dat is uiteindelijk presteren. Met kerst had in eigenlijk wel zoiets van: ik ben blij dat het erop zit. Op een gegeven moment had ik ook wel zoiets van: ik zie weer genoeg kansen en ik ga gewoon knokken en zie wel wat me dat gaat brengen."

Complete verrassing

De doelman zag zijn verdwenen basisplaats totaal niet aankomen: "Het kwam als een complete verrassing. Ik denk voor heel veel mensen, inclusief voor mezelf. Eigenlijk vooral omdat ik tot die tijd alleen maar positieve feedback kreeg. Dus het voelde voor mij op dat moment als een hele onlogische beslissing. Maar goed, die keuzes worden gemaakt. Dan kun je hoog of laag springen, uiteindelijk heb je het te accepteren. Het heeft uitgepakt zoals het heeft uitgepakt en nu ben ik benieuwd wat er nu allemaal gaat gebeuren."

Gekste week uit mijn leven

In de laatste wedstrijd voor de winterstop mocht Van der Hart ineens toch weer opdraven omdat Boer na een klein half uur rood kreeg tegen VVV: "Ja, dat was om de week nog even bizar af te sluiten. Na alles wat er gebeurd was, was dat een heel raar gevoel. Ik heb in die week gewoon gezegd: ik blijf hard trainen, ik blijf hard werken. Want dit kan gebeuren en uiteindelijk gebeurde het. Ik moest erin. Ja, dan sta je er gewoon voor het team en voor de club en dan hoop je dat het gewoon goed gaat. Dat je resultaat haalt. Dat werd lastig met tien man. Het lijkt wel een nog gekker einde aan, denk ik, de gekste week uit mijn leven."

Boer moest er tegen VVV met rood af (foto: Pro Shots)

Perspectief

Boer werd twee wedstrijden geschorst voor zijn rode kaart en dus is er weer perspectief voor Van der Hart: "Dan heb je in ieder geval weer iets om naartoe te werken. Zo zie ik het nu ook. Ik heb voor de winterstop gezegd: misschien is het goed dat ik een vertrek overweeg. Maar toen er een nieuwe trainer kwam gaf dat ook wel weer het gevoel dat er kansen liggen. Voor mij is het nu heel simpel: ik ga gewoon knokken voor mijn plek. Je weet dat je dan in principe die eerste twee wedstrijden de kans krijgt, dan hoop je dat het allemaal in elkaar valt en dat je dan gewoon kan blijven staan."

Bekijk de video voor het hele interview met Van der Hart.