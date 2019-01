Raymond Schuurman vertrekt na één seizoen als trainer van Berkum

Raymond Schuurman vertrekt in de zomer als trainer van Berkum. Hij heeft die functie dan slechts één seizoen bekleed.

Schuurman was in de zomer de opvolger van Arno Hoekstra en stond voor de moeilijke opgave om zijn prestaties te evenaren. Hoekstra promoveerde twee jaar geleden met de Zwolse club naar de hoofdklasse en deed in die klasse tot de laatste dag mee om de titel. Die werd uiteindelijk niet gepakt en ook via de nacompetitie kwam er geen promotie.

Twaalfde

Schuurman presteert dit seizoen met Berkum een stuk minder en staat tijdens deze winterstop op de twaalfde plek met 15 punten uit 14 duels.