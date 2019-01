HHC-verdediger Koos Werkman vervolgt carrière bij Spakenburg

Koos Werkman gaat vanaf volgens seizoen aan de slag bij Spakenburg. De verdediger van HHC tekende een contract voor één jaar bij de club uit de tweede divisie.

Werkman maakte in november bekend na het seizoen te vertrekken uit Hardenberg omdat hij in Amsterdam gaat wonen en de afstand niet te combineren is met trainen en spelen in Hardenberg. Werkman is bezig aan zijn vijfde seizoen bij HHC. Eerder speelde hij bij ACV, Harkemase Boys en in de jeugd van FC Groningen.