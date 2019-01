Titelkoorts wakkert niet aan in Belek bij Go Ahead: "We moeten ons geen illusies maken"

Go Ahead in Belek (Foto: Marcel ter Bals)

Go Ahead Eagles bereidt zich deze week in het Turkse Belek voor op de tweede seizoenshelft. Aan de boorden van Middellandse Zee zit trainer John Stegeman er kort op om zijn selectie klaar te stomen voor een paar boeiende maanden.

"Het is niet realistisch om te stellen dat we voor de titel gaan, dat is een illusie", is Stegeman meteen duidelijk op het trainingsveld in Belek. "We willen hier fit worden en onszelf verbeteren en dan zien we wel waar we eindigen."

De omstandigheden in Belek zijn perfect. De selectie huist in een luxe hotel en ook de velden zijn goed voor Go Ahead, dat de competitie volgende week hervat met een wedstrijd tegen Roda JC.

Beeld: Marcel ter Bals