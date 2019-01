Gert Jan Karsten ook komend seizoen trainer van HHC Hardenberg

Gert Jan Karsten is ook komend seizoen de trainer van HHC Hardenberg. Hij gaat dan zijn vierde seizoen in als eindverantwoordelijke van het eerste elftal van de club uit de tweede divisie.

"We hebben de afgelopen seizoenen gericht gewerkt aan een attractieve speelwijze en het vernieuwen, dan wel verjongen van de selectie", aldus Karsten. "Ook de komende periode wachten er weer belangrijke taken qua invulling van onze selectie. En natuurlijk willen we vooral blijven presteren in de tweede divisie en ben ik trots dat ik al meer dan vijf jaar actief ben bij HHC Hardenberg en daar ben ik iedereen binnen de club dan ook erg dankbaar voor."

Leeft voor het voetbal

Voorzitter Bert Beun is eveneens blij met het aanblijven van de trainer. "We zijn trots dat Gert Jan langer aan HHC verbonden blijft. Hij leeft voor het voetbal en is bij de club dan ook echt op zijn plaats. We verwachten dat Gert Jan samen met zijn staf en de selectie voor veel memorabele voetbalmomenten gaat zorgen in de komende periode."