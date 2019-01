Martin Pieckenhagen nieuwe technisch directeur bij Hansa Rostock

Martin Pieckenhagen keert als technisch directeur terug bij Hansa Rostock. De 47-jarige Heracles-legende speelde tussen 1996 en 2001 meer dan honderd wedstrijden in de Bundesliga voor die club.

Hansa Rostock is inmiddels afgegleden naar het derde niveau in Duitsland. De doelman Pieckenhagen belandde via Hamburger SV in 2005 bij Heracles Almelo, waarbij hij vijf jaar de vaste nummer 1 onder de lat was. De Oost-Duitser sloot zijn actieve carrière af bij 1. FSV Mainz 05 en ging daarna verder als trainer. Nu keert hij als technisch directeur terug in Rostock. "Hansa zit in mijn hart, ik ben blij dat ik hier zo'n belangrijke functie mag gaan bekleden", zegt Pieckenhagen.