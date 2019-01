Reflex Kampen via grote broer Zwolle naar laatste vier in de beker

De volleybalmannen van Reflex uit Kampen hebben voor een daverende verrassing gezorgd. De ploeg uit de Top Divisie plaatste zich ten koste van grote broer Zwolle voor de halve finale van de beker.

De eerste twee sets gingen al naar de gastheren uit Kampen, waarna de bezoekers uit de eredivisie terugkeerden in de wedstrijd. In de vierde set hielden ze gelijke tred, maar wist Kampen toch een ticket te bemachtigen voor de laatste vier in de nationale beker. In de halve finale is Lycurgus uit Groningen de tegenstander.