Go Ahead Eagles wint oefenduel van Chery en Türuc Trainer John Stegeman (Foto: Marcel ter Bals)

Go Ahead Eagles kan met een goed gevoel terugkeren van het trainingskamp in Turkije. In Belek werd Kayserispor, uitkomend op het hoogste niveau, zeer verdienstelijk met 2-0 verslagen in een oefenduel.

Go Ahead Eagles begon met de vaste basis van de laatste weken. Alleen de zieke Jeff Stans ontbrak. Pieter Langedijk kreeg daardoor een basisplek. Bij Kayserispor stonden Enschedeërs Deniz Türuc (voormalig Eagle) en Tjaronn Chery (voormalig FC Twente) in de basis. Na kansen voor Langedijk en Jaroslav Navratil, was het na een kwart wedstrijd raak voor Thomas Verheydt. Kort voor rust raakte Umut Bulut nog de paal namens de Turkse ploeg. De ruststand was 1-0. In het tweede bedrijf bepaalde Paco van Moorsel de eindstand tien minuten voor tijd op 2-0. Gelijkspel reserves De reserves van de Deventer ploeg speelden eerder op de dag gelijk tegen Konya Anadolu Selçukspor. Het duel eindigde in 1-1. Erdem zette de Turkse ploeg na twintig minuten op voorsprong en Werkhoven zorgde na ruim een uur voor de eindstand. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Titelkoorts wakkert niet aan in Belek bij Go Ahead: "We moeten ons geen illusies maken"