Programma: de tweede seizoenshelft gaat bij de meeste sporten van start

Afgelopen weekend waren er alweer enkele sporten waar de winterstop voorbij was, maar komende week gaan de meeste sporters beginnen aan de tweede seizoenshelft. Hieronder een overzicht van wat er te beleven valt.

Betaald voetbal

De eredivisie laat nog een weekje op zich wachten, maar een stapje lager wordt er komend weekend wel weer gevoetbald. Alle wedstrijden zijn op het klassieke tijdstip van 14.30 uur op zondagmiddag. Go Ahead Eagles begint met een duel bij Roda JC en FC Twente gaat dan op bezoek bij MVV Maastricht.

Ook de tweede divisie gaat alweer verder. Daar begint HHC Hardenberg met een uitduel bij Spakenburg aan de tweede seizoenshelft.

Amateurvoetbal

HSC'21 en Quick'20 hervatten zondag ook de competitie in de derde divisie. De ploeg uit Haaksbergen speelt bij Jong FC Volendam en de Oldenzalers ontvangen Quick.

In het lagere amateurvoetbal staan er enkele inhaalwedstrijden op het programma. Een week later is er weer een volledig programma.

Basketbal

Voor Landstede Basketbal was er een korte winterstop. Afgelopen zondag werd er al gespeeld tegen ZZ Leiden en deze week staan er twee duels op het programma. Vanavond speelt het bij New Heroes en zondag bij Dutch Windmills.

Handbal

Ook voor de handbalsters begint de tweede seizoenshelft. Dalfsen krijgt koploper Quintus zaterdag op bezoek, Borhave gaat op bezoek bij V&L en DSVD ontvangt VOC Amsterdam, de nummer twee.

Squash

De squashers van Coulisse/Twente spelen morgenavond in eigen huis de topper tegen koploper Drachten. Twente is tweede met een punt minder. De vrouwen van koploper Squash Zwolle gaan op bezoek bij Ede.

Volleybal

Na de bekerwedstrijden van afgelopen weekend, gaat komend weekend de eredivisie verder. Bij de vrouwen staat zondag de Overijsselse derby tussen Eurosped en Set-Up'65 op het programma. Zaterdag gaat Regio Zwolle Volleybal op bezoek bij Alterno en ontvangt Apollo 8 Talentteam Papendal. Bij de heren speelt Topvolleybal Zwolle bij naaste concurrent SSS.

