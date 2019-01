Deel dit artikel:













Landstede Basketbal lijdt in topper tegen Leiden tweede seizoensnederlaag Landstede onderuit tegen Leiden (Foto: Sportfoto-oost)

De basketballers van Landstede hebben de topper tegen ZZ Leiden vanmiddag in eigen huis verloren. In Zwolle werd het 71-81. Het was de tweede seizoensnederlaag voor de ploeg van coach Herman van den Belt.

Na het eerste kwart was het verschil als elf punten in het voordeel van de gasten uit Leiden: 12-23. Bij rust leek het erop dat er voor Landstede niet veel te halen viel: 24-43. De ploeg knokte zich echter knap terug en mede door vijf driepunters van Olaf Schaftenaar stond het na drie kwarten 49-57. De zege ging echter toch met tien punten verschil naar de bezoekers. Leiden loopt in Vooraf stonden de ploegen in de stand gelijk in verliespunten. Ook Leiden verloor pas één keer, maar speelde twee duels minder. Die ploeg loopt nu dus twee punten in. Het heeft er 28 en Landstede, dat dus twee duels meer speelde, heeft er 30.