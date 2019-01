Fred Rutten aan de slag als trainer van Anderlecht

Fred Rutten gaat weer als trainer aan de slag. De oefenmeester uit Overdinkel gaat aan de slag bij de Belgische topclub Anderlecht.

Rutten is de opvolger van Hein Vanhaezebrouck, die vorige maand werd ontslagen vanwege de slechte resultaten. De club staat vijfde in de stand. Rutten stapte in november op bij Maccabi Haifa en zat sindsdien zonder club. Hij is wel commissaris bij FC Twente. Philip Cocu was ook in beeld bij de Belgische club, maar hij wil pas in de zomer weer aan de slag na zijn ontslag bij Fenerbahce.