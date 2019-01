Deel dit artikel:













Weer aanhouding op station Zwolle, ditmaal man met bijl Aanhoudingen op station Zwolle (Foto: Stefan Verkerk) Aanhoudingen op station Zwolle (Foto: Stefan Verkerk) Aanhoudingen op station Zwolle (Foto: Stefan Verkerk) Aanhoudingen op station Zwolle (Foto: Stefan Verkerk)

Op station Zwolle zijn vanmiddag bij drie acties in totaal vijf mensen aangehouden. Begin van de middag werden twee personen aangehouden in een trein vanwege 'een dreiging', niet veel later werden twee personen aangehouden op het stationsplein en kort daarop liep er iemand met een bijl op het station.