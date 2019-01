Stiekeme rokers die werden aangehouden op station Zwolle weer vrij

De stiekem rokers werden aangehouden die een arrestatieteam van de politie. Dat team was toevallig op het station aanwezig vanwege 'een verdachte situatie'. Het zou gaan om een bommelding door twee mannen in een trein van Emmen naar Zwolle, maar dat is nog niet bevestigd.



Het tweetal werd aangehouden door een zwaarbewapend politieteam. De andere passagiers in de trein moesten ook met hun handen achter het hoofd de trein verlaten.

Stiekeme rokers

Kort daarop werden de stiekeme rokers aangehouden in een andere trein. Een passagiers had de politie ingeschakeld omdat het tweetal zich verdacht gedroeg. Later bleek het te gaan om het stiekem roken op het toilet in een trein.



Om de mannen aan te houden werd het station voor de tweede keer in korte tijd ontruimd.

Nog weer iets later volgde een derde incident op het station. Ditmaal liep er een man met een bijl rond. De politie heeft ook deze man aangehouden.



Meer informatie over de aanhouding van de mannen in de trein vanuit Emmen en over de man met de bijl ontbreekt.