Mo Osman komt in actie in Azië Cup maar scoort niet voor Syrië Mo Osman (Foto: Pro Shots)

Mo Osman heeft vandaag zijn debuut gemaakt met het nationaal elftal van Syrië in de Azië Cup. De middenvelder van Heracles Almelo kwam tegen Palestina (0-0) in de eerste groepswedstrijd het laatste kwartier in actie.

Osman verving in de slotfase landgenoot Zaher Al Midani. Vlak daarvoor had Palestina bij een 0-0 stand rood ontvangen. Met de 25-jarige middenvelder van Heracles Almelo wist Syrië echter ook niet tot scoren te komen. Dit ondanks een schietkans voor Osman, die zijn tweede interland speelde. Osman mist de start van het tweede deel van de competitie van Heracles Almelo.