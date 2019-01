Deel dit artikel:













Trainer Marino Pusic: "We moeten met FC Twente veel stabieler worden" Marino Pusic (Foto: Pro Shots)

Waar Go Ahead Eagles en PEC Zwolle het zonnige zuiden hebben opgezocht, verblijft FC Twente deze winter in Hengelo. De ploeg van trainer Marino Pusic trainde vandaag in de sportschool.

Daarna kwam hij voor onze camera en keek hij vooruit naar het spannende tweede deel van de competitie. FC Twente staat vierde en hoopt te promoveren naar de eredivisie. Ook gaat Pusic in op de vraag op welke positie hij nu écht een versterking nodig heeft.