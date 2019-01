Station Zwolle vanmiddag ontruimd vanwege opmerking over explosief in trein

De trein van Emmen naar Zwolle werd vanmiddag vlak voor station Zwolle stilgezet vanwege een verdachte opmerking over een mogelijk explosief in de trein. Twee mannen werden door een zwaarbewapend arrestatieteam aangehouden, terwijl het station werd ontruimd.

Rond twee uur vanmiddag werd de trein stilgezet. Een speciaal arrestatieteam van de politie haalde vervolgens ongeveer dertig passagiers uit de trein. Met hun handen achter hun hoofd moesten ze de trein verlaten. Twee mannen werden geblinddoekt en geboeid afgevoerd door de politie.

Opmerking

Een passagier had een man op het station in Emmen een opmerking horen maken over de mogelijke aanwezigheid van een explosief in de trein. De passagier belde vervolgens vanuit de trein met de politie.

Daarop werd de trein voor station Zwolle stilgezet. Ook werd het station deels afgesloten. Na het incident inspecteerde de politie de trein. Hierbij werd niets aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen.

Tweede incident

Even later hield het arrestatieteam opnieuw twee mannen aan. De mannen waren stiekem aan het roken op het toilet van een trein. Ze werden enkele uren na de aanhouding weer naar huis gestuurd.

Derde incident

Bij een derde incident werd een 32-jarige man met een bijl aangehouden. De politie had tijdens de eerste twee incidenten een melding gekregen over de man. De Zwollenaar zou door het centrum van de provinciehoofdstad lopen met een bijl.

Kort daarna herkende de politie aan de hand van een signalement de man op station Zwolle. Hierop werd hij aangehouden. De bijl werd in beslag genomen. Voor zover bekend heeft de 32-jarige man niemand bedreigd met de bijl.