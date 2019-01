Darter Richard Veenstra ronde verder op Lakeside na thriller

Darter Richard Veenstra uit Ossenzijl heeft zich na een bloedstollend duel geplaatst voor de tweede ronde op Lakeside. De Engelse qualifier Nigel Heydon dwong Veenstra tot het uiterste en tot het spelen van een sudden-death leg na vijf sets.

Ook in de vijfde was er veel spanning. Veenstra leek drie matchdarts te krijgen bij 3-2 in de vijfde set, maar Heydon wist knap 132 uit te gooien.

De Engelsman kwam op zijn beurt 5-4 voor, maar de darter uit Ossenzijl brak knap terug met een 13-darter. Veenstra won vervolgens de sudden-death leg en trok de partij naar zich toe.