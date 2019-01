Deel dit artikel:













Poging tot ontvoering in Oldenzaal, politie zoekt getuigen Politie zoekt getuigen na poging ontvoering in Oldenzaal (Foto: Dennis Nengerman | News United) Politie zoekt getuigen na poging ontvoering in Oldenzaal (Foto: Dennis Nengerman | News United)

Een vrouw is vanavond in Oldenzaal van haar fiets getrokken. Een persoon probeerde haar vervolgens in een bestelbus te trekken. Omstanders zagen het incident gebeuren en hebben kunnen voorkomen dat de vrouw werd ontvoerd.

Het incident gebeurde vanavond rond half acht op de B.A.a. Engelbertink. Er werd een donkerkleurige hoge Mercedes met gele kentekenplaten gezien. Er is geen signalement bekend van de persoon in het busje. De politie is op zoek naar getuigen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33