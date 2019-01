Drie Overijsselse vrouwenvolleybalteams naar halve finales beker

Er staat zeker één Overijsselse club in de bekerfinale bij de vrouwenvolleybalsters. Alle drie clubs die nog in het toernooi zaten bereikten vanavond de halve finales.

Eurosped won in Apeldoorn met 3-0 van Alterno, Apollo 8 was met 3-1 te sterk bij Dynamo Apeldoorn en Set-Up'65 won met dezelfde cijfers op bezoek bij Peelpush. In de halve finales speelt Apollo tegen Set-Up en Eurosped gaat op bezoek bij Sliedrecht.

