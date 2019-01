Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel vanmiddag uitgereikt aan CvdK Heidema

Commissaris van de Koning Andries Heidema krijgt vanmiddag Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel overhandigd. Het verkiezingsprogramma dat inwoners van Overijssel de afgelopen maanden samen schreven met RTV Oost. De overhandiging vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Overijssel.

Andries Heidema krijgt het verkiezingsprogramma uit handen van burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte, tevens voorzitter van VNG Overijssel. Ook Overijsselaars die hebben meegeschreven zijn aanwezig bij de overhandiging. Commissaris van de Koning Heidema gaf eerder al aan dat hij vindt dat het verkiezingsprogramma meegewogen moet worden bij de coalitie-onderhandelingen na de verkiezingen.

RTV Oost publiceerde eerder al een concept verkiezingsprogramma. Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel komt vanmiddag direct na de overhandiging online.

Politieke agenda

In Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel staan vier thema's centraal: verkeer & mobiliteit, duurzame energie, landbouw & natuur en cultuur. Inwoners van Overijssel, bezoekers van de site, app en Facebookpagina van RTV Oost konden stellingen over deze thema's invullen. Maar ze kwamen ook zelf met ideeën over zaken die zij op de politieke agenda van Provinciale Staten willen plaatsen.

Verder praten

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en gaat Overijssel weer naar de stembus. In aanloop naar die verkiezingen organiseert RTV Oost meerdere meet ups in Overijssel om verder te praten met inwoners en politici over de belangrijke thema's in de Overijsselse samenleving.