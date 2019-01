Deel dit artikel:













In beeld: Knieperkestocht in Bornerbroek Knieperkestocht 2019 (Foto: Peter de Haan)

Een winterwandeltocht voor de hele familie. Dat is de Knieperkestocht in Bornerbroek. En wat is na een koude tocht lekkerder dan versgebakken kniepertjes.

Fotograaf Peter de Haan was er bij en maakte deze foto's: