Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











In beeld: Textielbeat Nieuwjaarsparty 2019 Texielbeat Nieuwjaarsparty 2019 (Foto: René Wolf)

Terug naar de swinging sixties, dat was het doel op de Textielbeat Nieuwjaarsparty. In de Grolsch Veste in Enschede traden de bands Butterfly, Chains, Highway, Nightstars, Indeeds en St. John’s Family op.

Fotograaf René Wolf was er bij en maakte onderstaande foto's: Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33