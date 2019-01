Het regent carnavalsprinsen, heel Twente inmiddels voorzien van nieuwe hoogheden

Terwijl de officiële start van het nieuwe carnavalsseizoen al sinds mensenheugenis wordt gevierd op de 11e van de 11e, wordt er in Twente vooral in het eerste weekend van het nieuwe jaar een start gemaakt met het Feest der Zotten.

Vasse

Zo werden afgelopen zaterdagavond Ronny Booijink en Clemens Kempers gekozen tot de jubileumhoogheden (44 jaar) van de Spekscheeters uit Vasse. Het duo is, samen met de hofdames Ellen en Mirjam, tevens sleutelprins van de gemeente Tubbergen.

De sleutelprins van Tubbergen (Foto: c.v. de Spekscheeters Vasse)

Denekamp

Bij de Köttelpeer'n in Denekamp werden Prins Martin en Sik Harold als 54e duo gepresenteerd. Zij gaan dit seizoen voorop in de polonaise onder het motto, 'N hamer en troffel loa'w oet de haand vall'n, disse twee bouwreuzen goat deur 't Köttelpeer'n carnaval knall'n'.

Rossum

In Rossum werd Tim Segerink (44) gepresenteerd als de 54e prins van carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver. Hij koos zijn kameraad Laurens Bossink (44) als adjudant. Het motto van het span in ’t Görtnkeurndoarp is: ‘Supertof. Dak der of!’

Hoogheden Tim, Laurens en hun partners (Foto: c.v. de Lesten Stuuver)

Deurningen

Prins Marco (Spekhorst) en Adjudant Wouter (Kemna) mogen zich komend carnavalsseizoen hoogheden van de Nettelkörnkes in Deurningen noemen. De lijfspreuk van de twee kameraden is kort maar duidelijk: ‘A’w goat, dan goaw!’.

Losser

En dan hebben we nog Alex Vreriks, Prins van Losser en natuurlijk zijn adjudanten Guus en Robin én hofchauffeuse Brenda. Zij vieren de komende weken carnaval in Losser met als motto: ‘Alle ballen an de kant, wie maakt reclame in carnavalsland!’.

Hoogheden Losser (Foto: c.v. de Gaffel Oaskes)

Ootmarsum

De Othmarridders staan dit carnavalsseizoen onder leiding van Prins Ignard (Eshuis) en de adjudanten Martin (Flims) en Frank (Floot). De lijfspreuk van de stadsprins luidt: ‘Een echt'n Siepel gef zoa nig op, den viert onwies carnaval en hoalt het gas d'r op!’

Stadsprins van Ootmarsum (Foto: c.v. de Othmarridders)

Weerselo

Ook de hoogheden van Knollenlaand zijn bekend; Prins Peter Arninkhof en Sik Roy In 't Veld zijn dit jaar de aanvoerders van het carnavalsfeest in Weerselo.

Oldenzaal

Niels Seinen is de 65e stadsprins van de Boeskoolstad. Prins Nelis koos Ronald Reudink als zijn sik. Hun lijfspreuk: ‘Met kolder en ’n mooi’n deun, zet wie alle Seinen op greun’.

De hoogheden van c.v. de Kadolstermennekes Oldenzaal (Foto: Siebe Grijpma)

Informatie en/of suggesties over reportages rondom het carnavalsfeest in Overijssel ontvangen we graag via carnaval@rtvoost.nl. ALAAF