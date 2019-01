'Snelwegschutters' Enschede kotsten over eigen handen om sporen te wissen

Twee verdachten van het schietincident vorig jaar juli nabij de snelweg in Enschede hebben over de eigen handen gekotst om sporen te wissen. Het OM heeft geen DNA op vermoedelijk wapen aangetroffen.

Tijdens een regiezitting vanmorgen in de Almelose rechtbank waren één verdachte en vier advocaten aanwezig. Het Openbaar Ministerie liet ook weten dat er geen DNA van de verdachten is aangetroffen op het mogelijke wapen maar wel op een pakketje cocaïne dat in de auto van de verdachten is gevonden. Ook volgt er nog onderzoek naar schotresten op de kogels in de auto van het slachtoffer en kruitresten op de handen van de verdachten.

Drugscircuit

Het OM gaat er vanuit dat het slachtoffer, een man uit Rotterdam, niet toevallig maar met opzet is beschoten. Mogelijk gaat het om een conflict in het drugscircuit. Naast schieten bij de snelweg worden de mannen ook verdacht van cocaïne- en wapenbezit. Het voorarrest van twee nog vastzittende verdachten wordt gehandhaafd.

Kotsen

Vier van de zes verdachten zijn mogelijk ook betrokken bij een andere misdrijf. Om die reden werden de telefoons rond het schietincident in Enschede afgeluisterd. Tijdens een van de gesprekken werd gesproken over 'sporen wis je niet met alleen maar handen wassen'. Waarschijnlijk dachten de verdachten de sporen voorgoed te wissen door over de handen te kosten, aldus de officier van Justitie. Binnen drie maanden gaat de rechtszaak weer verder.