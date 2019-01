Arrestanten bommelding Zwolle niet meer verdacht

De twee mannen die gisteren na een bommelding bij station Zwolle werden aangehouden, worden niet meer verdacht. Gisteravond werden ze al op vrije voeten gesteld.

Gistermiddag werd de trein van Emmen naar Zwolle vlak voor station Zwolle stilgezet na een bommelding. Een vrouw had een man op het station in Emmen een opmerking horen maken over een mogelijk explosief in de trein. De vrouw belde vervolgens vanuit de trein met de politie.

Een zwaarbewapend arrestatieteam haalde alle passagiers uit de trein en twee hield twee mannen aan. Ze werden geblinddoekt en geboeid afgevoerd door de politie.

Na het incident inspecteerde de politie de trein. Hierbij werd niets aangetroffen. De aangehouden mannen zijn gisteravond nog vrijgelaten. Uit het onderzoek van de politie bleek dat zij niks met de 'eventuele dreiging' te maken hadden.

Nog drie aanhoudingen

De politie komt later vandaag met meer informatie over dit incident, en over twee andere incidenten die gistermiddag ook bij station Zwolle plaatsvonden. Het arrestatieteam hield na de bommelding twee mannen aan die in een andere trein stonden te roken op het toilet. Later werd ook een man aangehouden die door Zwolle liep met een bijl.

De drie incidenten hebben niks met elkaar te maken, zegt de politie. Ze vonden toevallig rond dezelfde tijd bij station Zwolle plaats. Van het tweede en derde incident zijn de arrestanten gisteren ook al vrijgelaten.