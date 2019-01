Eerste training Heracles 'gewoon' in Almelo en met Kuwas en Peterson

Volop belangstelling vanochtend in het Polman Stadion voor de eerste training van Heracles Almelo in het nieuwe kalenderjaar. Kristoffer Peterson en Brandley Kuwas stonden gewoon met de groep op het veld en dus zijn de twee smaakmakers nog altijd Heraclied.

Mark-Jan Fledderus, de technisch manager, liet weten dat het nog rustig is op transfergebied en dat hij de groep het liefst bijeen houdt. "We hebben nog een kans om de play-offs te halen", aldus Fledderus. Heracles overwint -op verzoek van trainer Frank Wormuth- in de eigen regio en heeft zo de eigen spelers nog vier dagen extra vakantie kunnen geven.