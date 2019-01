Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel muggenoverlast in delen van Overijssel Veel overlast van muggen in Overijssel (Foto: Pixabay)

Steekmuggen veroorzaken veel overlast in verschillende delen van Overijssel, blijkt uit de meldingen op muggenradar.nl. Hierop is ook te zien dat heel Nederland kampt met overlast met name rond Den Haag, rond Breda, in Amsterdam en op de grens van Gelderland en Overijssel is de overlast groot.

"De overlast die ervaren wordt door de steekmug is al jaren aan de gang, maar de gegevens op muggenradar.nl bevestigen de aanwezigheid en de overlast van de steekmug", licht muggendeskundige Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit toe. "We roepen mensen op om op onze website aan te geven hoeveel overlast ze ervaren om zo een beter beeld te krijgen van deze mug", vertelt van Vliet. Huissteekmug De boosdoener is de molestusmug, het tweelingzusje van de uit de zomer bekende huissteekmug. Volgens Arnold van Vliet houdt de molestusmug geen winterrust, wat de gewone huissteekmug wel doet. Het beestje broedt ondergronds, onder andere in vochtige kruipruimtes. "We vermoeden dat het aantal molestusmuggen toeneemt door de stijgende temperaturen'', aldus Van Vliet. Momenteel wordt er in Genemuiden en boven Olst het meeste overlast ervaren van de mug. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33