Fred Rutten: "Tegen Anderlecht zeg je geen nee"

Frank de Boer, Phillip Cocu en nog meer grote namen zongen de afgelopen periode in Brussel rond als nieuwe oefenmeester van Anderlecht. Uiteindelijk presenteerde de Belgische topclub vanmiddag Fred Rutten uit Overdinkel als nieuwe trainer.

Aan de 56-jarige oefenmeester de taak Anderlecht zo snel mogelijk terug te krijgen aan de top van het Belgische voetbal. "Tegen Anderlecht zeg je geen nee. Ik ben vereerd dat ik voor deze prachtige club mag werken", zei hij vanmiddag bij zijn presentatie.

Derde keus

Dat Anderlecht in eerste instantie andere trainers benaderde, deed Rutten weinig. "Derde keuze? Daar denk ik niet aan. Meestal ben ik geen eerste keus. Ik ben weleens zesde keus geweest. Als je als eerste wordt genoemd, dan word je het vaak niet."



Terug naar de top

Anderlecht behoorde in het verleden tot de Europese top, maar de laatste jaren is club flink weggezakt.

"Anderlecht is niet enkel in België, maar ook in Europa een grote club. Ik wil met de club zo snel mogelijk weer aan het front verschijnen. Ik zal mijn uiterste best doen om een team op het veld te krijgen dat met vertrouwen speelt", zei Rutten.



FC Twente

Fred Rutten is ook nog technisch adviseur van FC Twente. Op allerhande fora kreeg hij gisteren veel kritiek van fans van FC Twente over zijn overgang naar België.